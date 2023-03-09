В российской школе пятиклассникам задали выучить песню SHAMAN «Я русский»

В школе Екатеринбурга пятиклассникам задали выучить песню SHAMAN «Я русский» для конкурса

В Екатеринбурге в школе № 208 ученикам пятого класса задали выучить песню певца SHAMAN «Я русский». Информацию об этом подтвердила директор образовательного учреждения Татьяна Чуб, пишет 66.ru.

Директор российской школы рассказала, что в пятом классе дети в это время обычно проходят с учителем музыки другую тему, но один из классов готовится к исполнению композиции на конкурсе военно-патриотической песни. По словам Чуб, дети сами выбрали песню для исполнения.

SHAMAN — псевдоним 30-летнего Ярослава Дронова, под которым он работает с 2020 года. Россиянин получил три музыкальных образования, участвовал в проектах «Фактор А» и «Голос». Исполнитель стал широко известен после публикации песни «Встанем» 23 февраля 2022 года, второй его наиболее популярной песней стала композиция «Я русский», выпущенная в июле 2022 года.

Клип SHAMAN на песню «Я русский» попал в топ-100 лучших клипов мира. Видеоролик занял 92-е место в мировом хит-параде, собрав почти семь миллионов просмотров на YouTube. По этому показателю он обогнал клип американского поп-исполнителя Джастина Бибера Baby.