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18:43, 9 марта 2023Культура

В Минкультуры рассказали о борьбе с мошенничеством с «Пушкинскими картами»

Минкультуры заявило о мониторинге сети на предмет мошенничества с «Пушкинскими картами»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Минкультуры России совместно с ФКУ «Цифровая Культура» ведут постоянный мониторинг сети на предмет мошенничества с «Пушкинскими картами». О борьбе с мошенниками говорится в заявлении министерства, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В ведомстве рассказали, что специалисты выявляют в интернете группы, аккаунты, сообщества, объявления и сайты, на которых предлагается организовать вывод средств с «Пушкинских карт». Информация о таких случаях передается в Роскомнадзор. Также специалисты связываются с администраторами сообществ.

В августе прошлого года Минкультуры направило в МВД данные о возможном мошенничестве со стороны свыше 30 участников программы. По итогам проверок были возбуждены уголовные дела в Самаре, Москве и еще ряде регионов. В сентябре 2022-го почти все частные организации были отправлены для перемодерацию для проведения дополнительной экспертизы.

Помимо этого, была создана рабочая группа, в которую вошли представители Минкультуры, Минцифры и «Почта Банка». Также прорабатывается возможность реализации программы с использованием электронного сертификата.

Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что мошенники с помощью «Пушкинских карт» смогли присвоить 100 миллионов рублей. В ответ глава государства заявил: «Что ни сделаешь, везде жулики появляются».

Программа «Пушкинская карта» была запущена осенью 2021 года. Она позволяет получить карту с 5 тысячами рублей, которые в течение года можно потратить на посещение театров, библиотек, музеев и других культурных учреждений по всей стране.

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Полина Матюхина
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