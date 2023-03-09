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15:50, 9 марта 2023Россия

Путин ответил на жалобы Росфинмониторинга фразой о «жуликах везде»

Путин ответил на жалобы о мошенничестве с «Пушкинскими картами» фразой о «жуликах везде»

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал ему о мошенничестве с использованием молодежных «Пушкинских карт» и туристического кэшбека. Глава государства ответил на это фразой о «жуликах везде». Это следует из стенограммы, размещенной на сайте Кремля.

Чиханчин отметил, что злоумышленники с помощью «Пушкинских карт» смогли присвоить себе 100 миллионов рублей. По словам главы Росфинмониторинга, мошенники подавали фальшивые списки людей, «мертвых душ», которые могли получать эти карты. Аналогичная ситуация была и с туристическим кэшбеком, заметил он.

Чиханчин заверил Путина, что Росфинмониторинг вместе с представителями ФСБ ведут работу над недопущением таких ситуаций. «Что ни сделаешь, везде жулики появляются», — прокомментировал Путин.

Программу «Пушкинская карта» запустили осенью 2021 года. Благодаря ей молодые люди получают на карту 5 тысяч рублей в год, которые можно использовать на посещение музеев, театров, филармоний, библиотек и культурных учреждений по всей России.

3 марта сообщалось, что лидерами по количеству покупок, оформленных с помощью «Пушкинской карты» стали Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татарстан и Челябинская область.

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Анна Щербакова
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