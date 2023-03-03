В России определили лидеров среди регионов по использованию «Пушкинской карты»

Почта Банк: лидером по количеству покупок по «Пушкинской карте» стала Москва

Лидерами по количеству покупок, оформленных с помощью «Пушкинской карты» стали Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татарстан и Челябинская область. Об этом сообщает ТАСС.

По данным оператора карты Почта Банк, абсолютным лидером среди остальных регионов является Москва — на нее приходится 17,7 процента всех покупок. Второе место занял Санкт-Петербург с показателем 5,8 процента. В Башкортостане используют «Пушкинскую карту» примерно так же часто — 5,6 процента. Татарстан и Челябинская область с 4,7 и 3,2 процента соответственно определили на четвертую и пятую строчку рейтинга.

Самыми популярными стали билеты в кинотеатры — на них приходится 36 процентов от всех покупок. Театры составили 23 процента, выставки и музеи — 17 процентов, мероприятия в домах культуры — 12 процентов. Еще девять процентов пришлись на концерты и три процента — на мероприятия в образовательных учреждениях и библиотеках.

Отмечалось, что с момента запуска программы в сентябре 2021 года по «Пушкинским картам» было приобретено 32 миллиона билетов в культурные учреждения по всей стране, а с ноября 2022 по февраль 2023 общая сумма трат выросла почти вдвое — с 10 до 17 миллиардов рублей.

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