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13:07, 9 марта 2023Экономика

Американская компания пообещала нарастить поставки газа в Европу

ExxonMobil пообещал нарастить поставки СПГ в Европу через свой строящийся терминал

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

В 2024 году американская нефтегазовая компания ExxonMobil сможет нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Такое обещание в Хьюстоне на международной энергетической конференции CERAWeek дал вице-президент компании по СПГ Питер Кларк, передает РИА Новости.

По его словам, увеличить продажу газа европейским потребителям удастся с помощью строящегося СПГ-терминала GoldenPass. «Это очень большой объект, через который будет осуществляться экспорт газа на мировой рынок», — подчеркнул топ-менеджер.

Он напомнил, что до 2024 года в мире будет запущено не так много мощностей по сжижению газа, поэтому каждый новый проект важен для стабильных поставок.

После начала боевых действий на Украине в 2022 году Европа приняла принципиальное решение отказаться от российских энергоресурсов. Самая сложная ситуация сложилась с природным газом. Несмотря на прогнозы перед началом отопительного периода, регион смог практически без проблем пройти его при резко сократившемся уровне поставок «Газпрома».

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По состоянию на первую половину марта биржевая стоимость топлива упала ниже 450 долларов за тысячу кубометров впервые с июля 2021 года. Таким образом, с начала зимы она снизилась в три раза. Кроме того, в хранилищах остается рекордное на этот период количество топлива. Добиться такого результате Европе позволили стабильные поставки СПГ, в том числе из США.

Однако европейские чиновники и аналитики предупреждают, что зима 2023-2024 года может быть сложной из-за дефицита СПГ на мировом рынке, в первую очередь из-за восстановления китайской экономики.

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Платон Щукин
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