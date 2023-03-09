Цены на газ в Европе опустились до рекордного уровня

Стоимость газа на бирже ICE упала ниже $450 за тысячу кубометров впервые с июля 2021 года

Биржевая стоимость природного газа в Европе в начале торгов 9 марта опустилась до минимума с июля 2021 года. Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF упали почти на четыре процента, ниже 450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К полудню по московскому времени стоимость газа вернулась к отметке в 452 доллара за тысячу кубометров.

Предыдущий рекорд на торгах был зафиксирован во время сессии в пятницу, 3 марта. Тогда стоимость фьючерса опустилась ниже 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 августа 2021 года.

За зиму газ в Европе подешевел втрое. 30 ноября 2022 года фьючерсы торговались на уровне 1550 долларов за одну тысячу кубометров, а уже 28 февраля торги закрылись на уровне 515 долларов. В этот день цены на газ доходили до 505 долларов — впервые с конца августа 2021 года.

Аналитики называют причиной падения цен стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ) и теплую зиму в Европе, что позволило странам ЕС избежать энергетического кризиса. При этом уровень заполненности газовых хранилищ опустился ниже 60 процентов.