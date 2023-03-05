Запасы газа в европейских хранилищах снова снизились

GIE: запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 60 процентов

Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) снова снизился. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Уточняется, что на конец газовых суток 3 марта (08:00 мск 4 марта) хранилища были заполнены менее чем на 60 процентов — на 59,57 процента, что на 0,44 процентного пункта ниже, чем в предыдущие сутки. Таким образом в настоящее время общий объем газа в европейских ПХГ оценивается в 65 миллиардов кубометров.

Как отмечается, данный показатель почти на 20 процентов превышает средние значения на эту дату за последние пять лет. Так, в отопительном сезоне 2021-2022 годов уровень заполненности газовых хранилищ упал ниже 60 процентов еще 15 декабря.

Ранее в марте сообщалось, что цена газа в Европе по итогам зимы упала в три раза, до 515 долларов за одну тысячу кубометров. Так, если 30 ноября фьючерсы на газ торговались на уровне 1550 долларов за одну тысячу кубометров, то 28 февраля торги закрылись на уровне 515 долларов.