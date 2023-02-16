США смогли значительно нарастить поставки СПГ

США в 2022 году нарастили экспорт СПГ на 8,5 процента

США в 2022 году экспортировали около 109,3 миллиарда кубометров сжиженного природного газа (СПГ), что на 8,5 процента больше показателя предыдущего года, пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго США.

Основным направлением поставок стала Европа, на которую пришлось 69 процентов всего экспорта. Главными покупателями американского СПГ стали Франция, Великобритания, Испания, Нидерланды и Южная Корея. На эти пять стран пришлось более 55 процентов всех поставок США.

В феврале сообщалось, что США получили возможность значительно нарастить поставки газа в Европу из-за возобновления работы завода по сжижению газа Freeport LNG. Завод, до аварии в июне прошлого года отвечавший за 20 процентов экспорта американского СПГ, неоднократно переносил дату запуска после ремонта. 12 февраля он смог отправить покупателям первую партию топлива.

Ранее глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран сказал, что Россия потерпела поражение в энергетической войне с Евросоюзом. Он отметил, что европейские страны смогли обойтись без российских энергоресурсов, а Москва осталась без крупнейшего покупателя, заменить которого ей не удастся.