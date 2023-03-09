Польша отказалась от передачи Украине крупной партии истребителей

Глава канцелярии президента Польши: Варшава не передаст ВСУ большую партию истребителей

Варшава не передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) большую партию истребителей. С таким заявлением выступил глава канцелярии президента Польши Павел Шорт в эфире радио Plus.

«Из того, что я знаю, если говорить о передаче Польшей самолетов, это не будет какое-то большое число», — сказал он, добавив, что общее количество готовящихся к передаче истребителей не превысит количество танков.

Как отметил Шора, Польша готова передать Киеву боевые самолеты только «в рамках какой-то широкой международной коалиции». По его словам, таким образом Украина сможет «почувствовать реальную поддержку».

Ранее глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша и Словакия заявили о готовности отправить военную технику Киеву. В частности, речь идет о многоцелевых истребителях четвертого поколения МиГ-29.