Блогерша показала способ предотвратить сползание колготок

Блогерша Ханна Хармелин рассказала, что колготки необходимо подтягивать мокрыми руками

Блогерша Ханна Хармелин показала способ предотвратить сползание колготок. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @hannahharmelin, чей блог насчитывает 51,5 тысячи подписчиков, рассказала, что в детстве ее мать раскрывала ей множество модных секретов. Так, Хармелин решила поделиться способом правильного подтягивания колготок. «Вы ведь знакомы с тем чувством, когда во время носки колготки начинают спадать и вам необходимо их подтянуть. Но после этого на них остается очередная дырка», — заявила женщина.

Чтобы избежать данной проблемы, блогерша посоветовала сначала намочить руки водой и затем начать подтягивать изделия. «Колготки прилипнут к мокрым ладоням. Таким образом, мы натягиваем их, не впиваясь в материал ногтями», — отметила она.

Зрители удивились подобному методу, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Где ты была в прошлые выходные», «Вы издеваетесь надо мной? Я только что испортила три пары», «Я столько их порвала и все из-за своих ногтей», — высказывались они.

В феврале стилистка Юлия Зверева назвала россиянкам способ подобрать колготки к мини-юбке. По словам эксперта, при сочетании данных предметов гардероба следует руководствоваться несколькими правилами. Так, в холодное время года необходимо надевать колготки в тон юбке, а в теплое — предпочтительно выбирать тонкие изделия телесного оттенка.

