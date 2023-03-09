Названы округа Москвы с наибольшим числом появившихся в продаже новых квартир

«Бест-Новострой»: лидерами по старту продаж жилья в новостройках стали Западный и Южный АО

С начала 2023 года больше всего доступных для покупки квартир в новостройках появилось в Западном и Южном Административных округах (АО) Москвы — по шесть корпусов в четырех проектах. Локации столицы — лидеров по старту продаж жилья на первичном рынке назвали аналитики компании «Бест-Новострой» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место занял Центральный АО — там продажи открыли в пяти корпусах четырех проектов. Третью строчку поделили Юго-Восточный (четыре корпуса в трех проектах) и Восточный (четыре корпуса в двух проектах) АО.

На четвертом месте оказались Северо-Восточный (три корпуса в трех проектах) и Северо-Западный (три корпуса в двух проектах) АО. Пятую позицию занял Северный округ (два корпуса в двух проектах), а замкнули рейтинг Юго-Западный и Зеленоградский АО — в каждом из них продажи стартовали в одном корпусе одного проекта.

«В старой Москве в 2023 году ввод может оказаться рекордным — на уровне 5,2 миллиона квадратных метров (после 3,4 миллиона в 2022 году)», — спрогнозировала председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Ранее специалисты компании «Метриум» предрекли, что в 2023 году в Москве введут в эксплуатацию почти в два раза больше новостроек премиум-класса, чем годом ранее. По данным специалистов, большую часть корпусов в этом сегменте планируют сдать в первом и четвертом кварталах 2023-го (15 и 22 корпуса соответственно). Во втором и третьем кварталах девелоперы планируют ввести в эксплуатацию по пять корпусов, уточнили эксперты.