Москве предрекли взрывной рост числа одного типа домов

«Метриум»: ввод премиальных новостроек в Москве увеличится в 2023 году более чем в 2 раза

В 2023 году ввод премиальных новостроек в Москве увеличится более чем в два раза. Взрывной рост числа этого типа домов в столице предрекли аналитики компании «Метриум». Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, застройщики планируют завершить 19 проектов премиум-класса — на 137,5 процента больше, чем годом ранее. По данным специалистов, большую часть корпусов в этом сегменте планируют сдать в первом и четвертом кварталах 2023-го (15 и 22 корпуса соответственно). Во втором и третьем кварталах девелоперы планируют ввести в эксплуатацию по пять корпусов, уточнили в «Метриуме».

Самое доступное премиальное жилье, которое будет достроено в 2023 году, — однокомнатная квартира площадью 37 квадратных метров в апарт-комплексе в Савеловском районе. Этот вариант стоит 15,4 миллиона рублей.

«Премиальный сегмент рынка проявляет наибольшую устойчивость к социально-экономическим вызовам. За прошедшие полгода цены на квартиры в столичных новостройках премиум-класса выросли на 14,7 процента. Это связано с наметившимся оживлением покупательской активности. Стоит отметить, что клиенты сегмента в первую очередь обращают внимание на наличие в составе проекта зеленых зон, развитой инфраструктуры и расширенного сервиса», — пояснил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Коммерческий директор Regions Development Лиля Арцибашева отметила, что сейчас премиальные локации в Москве смещаются за пределы исторического центра. «За прошедшие пять лет число новостроек премиум-класса за пределами ЦАО выросло на 22,6 процентного пункта — до 61,1 процента», — уточнила эксперт.

При этом клиенты стали прагматичнее — большинство покупателей не готовы к двойной наценке только за престижность локации, подчеркнула заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба. По словам эксперта, будущим владельцам премиум-квартир важны наличие отделки, опции «умный дом» и полезной инфраструктуры на территории.

Ранее стала известна цена самой дорогой квартиры для аренды в Москве. По данным «Авито Недвижимости», подобный объект находится в районе Хамовники и стоит 2,8 миллиона рублей в месяц. Речь идет о пятикомнатной квартире площадью 293 квадратных метра в жилом комплексе в Бутиковском переулке.