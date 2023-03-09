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18:53, 9 марта 2023Мир

США захотели ввести санкции против сотрудничающих с Ираном китайских компаний

Минфин США введет санкции против помогающих Ирану в производстве БПЛА компаний из Китая

Фото: IRGC / WANA / Reuters

Министерство финансов США вводит санкции против китайских компаний, сотрудничающих с Ираном в производстве беспилотных летательных средств (БПЛА). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Бюро по контролю за иностранными активами минфина вводит санкции против сети из пяти компаний и одного лица за усилия по поддержке закупками иранской программы БПЛА», — говорится в релизе.

Как утверждают в американском министерстве, сеть компаний в КНР ответственна за экспорт оборудования и компонентов, использующихся для производства беспилотников, в Иран, который «напрямую причастен к жертвам среди украинского гражданского населения».

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Глеб Бажуткин
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