США захотели ввести санкции против сотрудничающих с Ираном китайских компаний

Минфин США введет санкции против помогающих Ирану в производстве БПЛА компаний из Китая

Министерство финансов США вводит санкции против китайских компаний, сотрудничающих с Ираном в производстве беспилотных летательных средств (БПЛА). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Бюро по контролю за иностранными активами минфина вводит санкции против сети из пяти компаний и одного лица за усилия по поддержке закупками иранской программы БПЛА», — говорится в релизе.

Как утверждают в американском министерстве, сеть компаний в КНР ответственна за экспорт оборудования и компонентов, использующихся для производства беспилотников, в Иран, который «напрямую причастен к жертвам среди украинского гражданского населения».