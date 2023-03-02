Иран прокомментировал обвинения Украины в поставках России беспилотников

Глава МИД Абдоллахиан: Киев не предоставил доказательств использования РФ иранских БПЛА

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, комментируя в интервью CNN обвинения Украины в поставках Тегераном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России, отметил, что Киев до сих пор не представил никаких доказательств по этому вопросу. По его словам, российские военные не использовали иранские беспилотники в специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Наши эксперты изучили эти фотографии, и они никак не связаны с Ираном», — заявил он, прокомментировав показанные ему фотографии якобы иранских дронов, применяемых на Украине.

По словам главы МИД, Иран ожидает подлинных документов от Киева уже четыре месяца, однако украинская сторона лишь обещает предоставить их в скором времени, но так этого и не делает.

Ранее сообщалось, что Хосейн Амир Абдоллахиан планирует визит в Россию в марте. Об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.