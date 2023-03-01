Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:50, 1 марта 2023Мир

Глава МИД Ирана приедет в Россию

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян приедет в Россию в марте

Фото: WANA / Reuters

В марте ожидается визит главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Россию, заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали. Об этом сообщает ТАСС.

Подробности визита не приводятся. «Да, дай Бог, в марте этот визит в Москву состоится», — отметил Джалали.

Кроме того, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Иран в середине марта. Он анонсировал свой визит на встрече с иранским чрезвычайным и полномочным послом в республике Саидом Яри.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Миру предрекли новые землетрясения
Бетербиев ответил на вопрос о переходе в MMA
В России начнутся госиспытания лазерной системы «Стретта»
Россиянка убила себя и восьмимесячную дочь после ухода мужа из семьи
300-килограммовый мужчина решил худеть без операции на желудок несмотря на боли
Российский вуз попал под проверку из-за флагов Украины в здании
Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию доктора Рошаля
Росгвардейцы обезвредили начиненный взрывчаткой БПЛА ВСУ в ЛНР
В Совфеде отреагировали на идею отдельного наказания за русофобию
Дзюба объяснил причины ухода из «Зенита»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.