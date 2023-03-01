Глава МИД Ирана приедет в Россию

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян приедет в Россию в марте

В марте ожидается визит главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Россию, заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали. Об этом сообщает ТАСС.

Подробности визита не приводятся. «Да, дай Бог, в марте этот визит в Москву состоится», — отметил Джалали.

Кроме того, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Иран в середине марта. Он анонсировал свой визит на встрече с иранским чрезвычайным и полномочным послом в республике Саидом Яри.