Зеленский заявил об обещании Байдена подготовить украинских летчиков для F-16

Зеленский заявил об обещании Байдена подготовить украинских летчиков для истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал организовать тренировочную миссию для подготовки украинских летчиков к управлению истребителями F-16. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу CNN, вышедшем в среду.

Зеленский утверждает, что работа в этом направлении скоро начнется, отметив, что Киев очень нуждается в американских истребителях F-16. Он выразил надежду, что США примут решение и о передаче самих самолетов.

Ранее аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Джастин Бронк выразил мнение, что F-16 не подходят для Украины из-за слишком больших воздухозаборников, требующих хороших взлетно-посадочных полос. По его мнению, лучшим истребителем, который могут поставить западные страны, станет шведский Gripen.

В феврале The Washington Post со ссылкой на слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона написал, что поставка истребителей Украине требует международной коалиции.