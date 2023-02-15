Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:21, 15 февраля 2023Мир

Швеция назвала условие поставки истребителей Украине

Премьер Швеции заявил о необходимости вступить в НАТО для отправки истребителей Украине

Фото: Johan Nilsson / Reuters

Стокгольм назвал допустимые условия для поставки истребителей Украине. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

«Мы ничего не исключаем прямо сейчас, сейчас не время что-либо исключать. Но в то же время мы признаем тот факт, что для дальнейших шагов нам необходима международная коалиция. Это совершенно очевидно», — заявил политик.

По его словам, стремление Швеции вступить в НАТО вместе с Финляндией повлияет на решение об отправке военной техники Киеву. Он добавил, что Стокгольм сделает все возможное для поддержки Киева, чтобы при этом не подвергать риску обороноспособность Швеции, так как это одно из обязательных требований к кандидату на членство в альянс.

«Мы сейчас находимся в очень особой ситуации. У нас есть очевидные причины быть очень осторожными в вопросах собственной обороны», — сказал премьер.

Ранее шведские власти прокомментировали запрос Украины на получение истребителей. Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм не планировал отправлять Киеву истребители Saab JAS 39 Gripen в ближайшее время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Европа накопила слишком много газа
Путин обратил внимание на очереди в поликлиниках
Илон Маск отдал на благотворительность почти два миллиарда долларов
В Британии заявили о непрофессионализме западных политиков
Том Брейди пообещал не сниматься в белье из-за ставшего мемом откровенного фото
МИД узнал о лоббировании США связанных с Украиной сверхсекретных программ
Швеция назвала условие поставки истребителей Украине
Пассажирка летящего в Москву самолета разделась до пояса и укусила стюарда
Стало известно о шести сбитых воздушных шарах над Киевом
На Украине рассказали о переговорах с МВФ под землей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.