Швеция назвала условие поставки истребителей Украине

Премьер Швеции заявил о необходимости вступить в НАТО для отправки истребителей Украине

Стокгольм назвал допустимые условия для поставки истребителей Украине. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

«Мы ничего не исключаем прямо сейчас, сейчас не время что-либо исключать. Но в то же время мы признаем тот факт, что для дальнейших шагов нам необходима международная коалиция. Это совершенно очевидно», — заявил политик.

По его словам, стремление Швеции вступить в НАТО вместе с Финляндией повлияет на решение об отправке военной техники Киеву. Он добавил, что Стокгольм сделает все возможное для поддержки Киева, чтобы при этом не подвергать риску обороноспособность Швеции, так как это одно из обязательных требований к кандидату на членство в альянс.

«Мы сейчас находимся в очень особой ситуации. У нас есть очевидные причины быть очень осторожными в вопросах собственной обороны», — сказал премьер.

Ранее шведские власти прокомментировали запрос Украины на получение истребителей. Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм не планировал отправлять Киеву истребители Saab JAS 39 Gripen в ближайшее время.