Стали известны детали сделки по продаже российского бизнеса «Олейна»

Покупатель бизнеса производителя масла «Олейна» в России раскрыл детали сделки

Российский бизнес крупной американской агропромышленной компании Bunge был продан по цене в два раза ниже независимой оценки ее рыночной стоимости. Детали сделки раскрыл в разговоре с РБК покупатель компании — владелец холдинга Exoil Group Карен Ванецян. Российская «дочка» Bunge производила в стране четыре марки растительного масла: «Олейна», Ideal, «Масленица», Primoliva.

Новый владелец компании не назвал точную сумму сделки. Однако он уточнил, что стоимость бизнеса была ниже порога, установленного подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям для сделок с инвесторами из недружественных стран. Изданию также стало известно, что сделка не предусматривает опциона на обратный выкуп.

Покупку глава Exoil Group финансировал из собственных средств. Ванецян подчеркнул, что, когда акции уже были переоформлены и «ими можно было сделать залоги перед банками», он рефинансировал сделку за счет банковского кредита. «Многие вещи делались на доверии, за счет гарантий, которые они (Bunge — прим. «Ленты.ру») дали», — объяснил новый владелец.

Ванецян приобрел производство компании, а также торговые марки «Олейна» и Ideal, которые принадлежали Bunge практически на всей территории СНГ, кроме Украины. Он уверил, что присутствие марок на рынке, в том числе качество и цена продукции, никак не изменится.

Российское подразделение Bunge было зарегистрировано в 2004 году, а завод в Воронежской области был введен в эксплуатацию в 2008-м. Инвестиции в него превысили 130 миллионов долларов. В 2021 году выручка «Бунге СНГ» выросла в годовом выражении почти в 1,6 раза, с 19,1 миллиарда рублей в 2020 году до 30 миллиардов рублей, а чистая прибыль увеличилась с 1,3 миллиарда до 1,9 миллиарда рублей.

Американская компания решила продать бизнес в стране в сентябре 2022 года. О закрытии сделки стало известно 7 февраля 2023 года.