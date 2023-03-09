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20:48, 9 марта 2023Среда обитания

Раскрыта разница в стоимости новых и старых квартир в России

«Мир квартир»: квартиры в новостройках оказались на 13,5% дороже вторичной недвижимости
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.Ру»

Средняя разница в стоимости квартир на первичном и вторичном рынках недвижимости в России составила 13,5 процента в пользу первых, или 110,7 тысячи рублей против 97,5 тысячи рублей за квадратный метр. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли аналитики портала «Мир квартир».

По данным экспертов, в данный момент в 62 из 70 исследуемых городов страны новые квартиры стоят дороже готовых. При этом наибольший разрыв в ценах между квартирами на первичном и вторичном рынках в пользу первых наблюдается в Астрахани — 65,1 процента, или 113,4 тысячи рублей против 68,7 тысячи рублей за квадратный метр. Вторым городом, где «первичка» оказалась сильно дороже «вторички», специалисты назвали Новокузнецк, где разница в ценах на квартиры составила 52 процента, или 114,3 тысячи рублей против 75,2 тысячи рублей за «квадрат». Замкнул тройку Челябинск — там разрыв оценили в 32,2 процента. В среднем квадратный метр нового жилья в городе стоит 87,7 тысячи рублей, а готового — 66,3 тысячи рублей. В Москве и Петербурге новостройки также стоили дороже «вторички». В столице разница составила 6,8 процента, или 326,6 тысячи рублей против 305,9 тысячи рублей за «квадрат», а в Петербурге — 20,3 процента, или 225,8 тысячи рублей против 187,7 тысячи рублей.

Обратная ситуация, когда новостройки оказались дешевле, чем готовые квартиры, наблюдалась в восьми исследуемых локациях. Лидерами по разрыву в стоимости стали Махачкала, Владимир и Грозный. В Махачкале разрыв составил 46,7 процента — цена «первички» в городе установилась на уровне в 43,5 тысячи рублей за квадратный метр, а «вторички» — 81,8 тысячи рублей. Во Владимире разница между готовыми и новыми квартирами в пользу первых составила 10,3 процента, или 92,6 тысячи рублей против 83,1 тысячи рублей за «квадрат». В Грозном показатель оценили в 5,7 процента, или 73,2 тысячи рублей против 69 тысяч рублей.

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«Раньше считалось, что новостройка должна стоить меньше, чем готовая квартира, ведь она представляет собой голые бетонные стены, которые еще предстоит превращать в жилое помещение посредством недешевого ремонта. Ситуацию во многом изменило распространение на рынке квартир с отделкой, что уравняло в правах оба сегмента. Удорожанию новостроек способствовало и повышение стоимости стройматериалов. Но главным фактором, разогнавшим цены на рынке недвижимости, стала введенная в 2020 году льготная ипотека. С ней покупка квартиры оказалась доступна широким слоям населения, и застройщики смогли существенно поднять ценники», — объяснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

В марте руководитель коммерческого департамента «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров пришел к выводу, что в России уменьшился спрос на вторичное жилье. По данным эксперта, к третьему месяцу текущего года относительно аналогичного периода 2022 года спрос на него у россиян сократился на 41,3 процента.

Полина Кислицына
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