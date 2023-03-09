Россияне стали меньше интересоваться «вторичкой»

«Яндекс Недвижимость»: спрос на вторичное жилье в России снизился на 41,3 процента

К марту 2023 года в России уменьшился спрос на вторичное жилье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя коммерческого департамента «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова.

По данным сервиса, за год спрос россиян сократился на 41,3 процента. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге показатель уменьшился на 21,2 процента. Изменение интереса к подобному жилью произошло на фоне увеличения объема предложения.

Что касается стоимости «вторички», то с начала года цены стагнируют. При этом продавцы готовы делать скидки и снижают цены на 5-10 процентов, хотя ранее дисконт не превышал трех процентов. Так, относительно марта 2022 года стоимость студий и однокомнатных квартир снизилась на два процента, до 303,5 тысячи рублей за квадратный метр. Двухкомнатные и трехкомнатные варианты подешевели на пять процентов, до 298 тысяч рублей за «квадрат».

«Цены на недвижимость в Москве просели из-за нехватки спроса и переориентации его на первичный рынок, что связано с появлением привлекательных условий льготных ипотек и других акций. Кроме того, за прошлый год значительно выросло предложение», — объяснил Белокуров.

Ранее в компании «Этажи» пришли к выводу, что по итогам февраля 2023 года цены на вторичное жилье в России выросли до 7,5 процента. Сильнее всего стоимость «вторички» выросла в Краснодаре. На втором месте оказался Челябинск, на третьем — Нижний Новгород.