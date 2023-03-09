В Петербурге пятилетний мальчик попал в больницу с ножевым ранением после игры

В Петербурге пятилетний мальчик попал в больницу с ножевым ранением после игры с сестрой

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик попал в больницу с ножевым ранением после игры с младшей сестрой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, ребенка госпитализировали из квартиры на Сиреневом бульваре. Предполагается, что мальчик мог получить травму, играя с четырехлетней сестрой. Вместе с детьми в этот момент находился отец. Когда мужчина отвлекся, девочка ножом для заточки карандашей пырнула брата в живот.

В настоящее время медики оценивают состояние дошкольника как тяжелое. Позже выяснилось, что родители мальчика до произошедшего на учете не состояли. Сотрудники полиции организовали проверку.

20 февраля сообщалось, что в Уфе десятилетний школьник порезал отца ножом из-за отказа играть с ним посреди ночи. В ходе ссоры ребенок схватил нож и несколько раз ударил родителя. На крики прибежала мать и застала мужа с ранами на правом боку и руке. Взрослого участника конфликта доставили в больницу.