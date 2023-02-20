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08:55, 20 февраля 2023Россия

10-летний российский школьник порезал отца ножом из-за отказа в игре

В Уфе 10-летний школьник порезал отца ножом из-за отказа играть с ним посреди ночи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Уфе 10-летний школьник порезал отца ножом из-за отказа играть с ним посреди ночи. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

По сведениям канала, мальчик мешал отцу спать: он донимал россиянина и требовал развлечений. Уставший после работы мужчина терпел выходки сына, но в какой-то момент все же повысил голос. Школьнику такая ситуация не понравилась, и он стал кричать на отца в ответ. В ходе ссоры ребенок схватил нож и несколько раз ударил родителя. На крики прибежала мать и застала мужа с ранами на правом боку и руке.

Россиянка вызвала скорую помощь. Взрослого участника конфликта доставили в больницу.

В августе 2022 года сообщалось, что в Нальчике 15-летний школьник дважды ударил ножом сверстника из-за места на турнике. Пострадавшего школьника доставили в больницу, где его прооперировали. В отношении нападавшего подростка завели уголовное дело. Кроме того, полицейские начали проверять его родителей.

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Анна Щербакова
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