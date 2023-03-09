В Приднестровье раскрыли подробности подготовки покушения на главу ПМР

Прокурор Приднестровья: покушение на главу ПМР должно было произойти в центре Тирасполя

Покушение на главу Приднестровской Молдавской республики (ПМР) должно было произойти в центре Тирасполя. Преступники хотели устранить первых лиц непризнанной республики и рассчитывали на большое количество жертв. Подробности подготовки теракта раскрыл прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий, передает РИА Новости.

«Место, где должен был быть совершен террористический акт, свидетельствует о том, что расчет был, во-первых, на устранение первых лиц государства, о чем уже было сказано. Кроме того, может быть не в меньшей мере, расчет был на большое количество жертв, поскольку террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя, где предполагалось большое скопление граждан, жителей нашего города», — рассказал прокурор.

Ранее министерство госбезопасности ПМР заявило о предотвращении покушения на главу непризнанной республики Вадима Красносельского. В министерстве отметили, что были возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».