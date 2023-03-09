В Приднестровье предотвратили покушение на главу ПМР Вадима Красносельского

В Приднестровье была предотвращена попытка покушения на главу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство госбезопасности ПМР.

«Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление по указанию Службы безопасности Украины [СБУ] готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики», — сказано в сообщении. Уточняется, что подозреваемых задержали, они дают признательные показания.

В министерстве отметили, что были возбуждены уголовные дела по статьями «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом». Согласно заявлению, задержанные готовили теракт в центре Тирасполя. Кроме того, они рассчитывали на большое количество жертв, добавили в ведомстве.

27 февраля Красносельский назвал ситуацию на границе с Украиной и по периметру республики напряженной. При этом лидер ПМР отметил, что реальной опасности для населения нет. Позднее Россия призвала власти Молдавии прекратить антироссийскую риторику и быть сдержанными в отношении непризнанной республики. «Кишинев закрывает глаза на попытки киевского режима расшатать ситуацию в этом регионе», — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.