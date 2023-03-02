МИД России призвал Молдавию проявить сдержанность в отношении Приднестровья

Представитель МИД Захарова: Россия призывает Молдавию прекратить антироссийскую риторику

Россия призывает власти Молдавии прекратить антироссийскую риторику и быть сдержанными в отношении непризнанной Приднестровской Молдавский республики (ПМР). Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

Захарова отметила, что напряженность вокруг ПМР создается искусственно. «Кишинев закрывает глаза на попытки киевского режима расшатать ситуацию в этом регионе», — заявила она.

Дипломат сообщила, что такая риторика является конфронтационной и не имеет под собой никаких оснований. «Со своей стороны подтверждаем готовность к развитию конструктивного прагматического взаимодействия с Кишиневом и продолжению усилий по урегулированию приднестровской проблемы», — сказала Захарова.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала сделать все возможное, чтобы не допустить новой войны в Приднестровье. Глава государства заявила, что молдавские власти «не позволили горячим головам превратить Приднестровье в арену нового конфликта» и намерены в будущем «прилагать все усилия для сохранения мира в стране».