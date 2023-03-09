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19:37, 9 марта 2023Силовые структуры

В поджоге центра помощи бойцам СВО в Новосибирске заподозрили националиста

Силовики задержали судимого националиста за поджог центра помощи бойцам СВО в Новосибирске
СюжетПожары в Красноярске

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Правоохранители задержали 23-летнего ранее судимого националиста по подозрению в поджоге центра сбора гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО) в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Молодому человеку вменяется умышленное уничтожение чужого имущества. По данным следствия, он разбил стекло в здании муниципального учреждения «Активный город» и бросил внутрь горящую тряпку. Пожар был оперативно потушен.

Подозреваемый жил в Новосибирске в съемной квартире. Туда он приехал из Красноярска. Его тело покрыто татуировками со свастикой, черепами, оружием и радикальными лозунгами. Также своими взглядами молодой человек активно делился в соцсетях. В прошлом он был судим за грабеж и насилие над представителем власти.

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Любовь Ширижик
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