В Новосибирске попытались сжечь пункт сбора помощи для бойцов СВО

В Новосибирске неизвестный попытался сжечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО

В Новосибирске неизвестный попытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным ведомства, ранним утром фигурант разбил стекло в здании ресурсного центра муниципального учреждения «Активный город», а затем бросил горящую тряпку. Предмет упал на пол, и сработала сигнализация. Тогда по вызову приехали работники частной охранной организации и потушили ткань.

В настоящий момент злоумышленника ищут.

Ранее стало известно, что россиянин попытался поджечь пункт сбора гумпомощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).