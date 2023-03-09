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03:50, 9 марта 2023Мир

Стало известно о предупреждении ЦРУ о подготовке диверсии на «Северных потоках»

WSJ: ЦРУ летом предупреждало Европу о подготовке украинцами диверсии на «Северных потоках»
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупреждало Европу о возможной подготовке украинскими гражданами диверсии на российских газопроводах «Северный поток» за несколько месяцев до инцидента. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным газеты, американское ведомство еще летом сообщило европейским коллегам о возможной атаке на трубопроводы. Уточняется, что в уведомлении содержалась информация о трех украинских гражданах, пытавшихся арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, в частности, Швеции.

8 марта британское издание The Times сообщило, что разведка западных стран считает виновником взрывом на «Северных потоках» «частное предприятие с Украины», о действиях которого Киев мог не знать. При этом название организации держат в тайне и не станут разглашать во избежание публичного спора между Украиной и Германией.

Днем ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что за диверсией на газопроводах стоят поддерживаемые Украиной силы.

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Варвара Кузьмина
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