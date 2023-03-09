Сотрудника полиции уволили за интимные отношения с 14-летней школьницей

В Нижнем Новгороде полицейского обвинили в интимных отношениях с девочкой-подростком

В Нижнем Новгороде за интимные отношения с 14-летней школьницей со службы уволили полицейского. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, об отношениях сотрудника ППС и девочки-подростка узнала ее мать, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

28 октября 2023 года Калининский районный суд в Тюменской области приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 21-летнего молодого человека за секс с ученицей восьмого класса.