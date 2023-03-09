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15:24, 9 марта 2023Бывший СССР

Главу Приднестровья предупредили о подготовке теракта

Главу Приднестровья Красносельского своевременно проинформировали о подготовке теракта

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Главу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского своевременно проинформировали о подготовке теракта в Тирасполе и действиях, направленных на его предотвращение. Об этом сообщила пресс-служба лидера ПМР в Telegram.

«Президент ПМР Вадим Красносельский был своевременно осведомлен о готовящемся преступлении и мероприятиях, направленных на его предотвращение», — говорится в заявлении.

В четверг, 9 марта, Красносельский обратится к населению ПМР, чтобы рассказать жителям о попытке проведения террористического акта и мерах, которые были предприняты для обеспечения безопасности граждан, добавила пресс-служба. Уточняется, что Следственный комитет Приднестровья готовит фильм-расследование по поручению главы республики.

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Кристина Есикова
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