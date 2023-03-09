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15:26, 9 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о слежке при подготовке покушения на главу Приднестровья

СК ПМР: подозреваемый в подготовке теракта полгода следил за руководителями республики

Фото: : Владимир Трефилов / РИА Новости

Подозреваемый в подготовке теракта в Приднестровье полгода следил за руководителями непризнанной республики. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) Приднестровья Вячеслав Брынзарь, его цитирует ТАСС.

Стало известно, что подозреваемый следил не только за чиновниками, но и за членами их семей, в том числе за детьми. «Наблюдение продолжалось больше полугода. Информацию отправлял спецслужбам Украины. Оттуда приходило несколько сценариев для теракта. В том числе взрыв на массовом мероприятии», — раскрыл он подробности.

В Министерстве госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) ранее заявили о предотвращенной попытке покушения на главу ПМР Вадима Красносельского. Утверждается, что преступление готовилось по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Теракт, как сообщается, злоумышленники планировали совершить в центре Тирасполя, подозреваемых в его подготовке задержали.

Эти сообщения уже прокомментировали в Молдавии. Там заявили, что не располагают информацией о данной ситуации, и уверили, что компетентные национальные органы расследуют случившееся.

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Варвара Кошечкина
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