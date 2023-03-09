Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:07, 9 марта 2023Бывший СССР

В Молдавии прокомментировали сообщения о готовившемся в Приднестровье теракте

Бюро по реинтеграции: Молдавия не располагает данными о подготовке теракта в Приднестровье

Фото: Yury24 / Shutterstock / Fotodom

Власти Молдавии не располагают данными о теракте, который готовился в Приднестровье 9 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Бюро по реинтеграции республики.

«Бюро реинтеграции не располагает информацией о готовящемся в Приднестровье теракте, о котором ранее заявили в регионе. Компетентные национальные органы расследуют ситуацию», — говорится в комментарии.

Ранее в министерстве госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) заявили о предотвращенной попытке покушения на главу ПМР Вадима Красносельского. Утверждалось, что преступление готовилось по указанию Службы безопасности Украины (ВСУ). Теракт, как сообщается, злоумышленники планировали совершить в центре Тирасполя, подозреваемых в его подготовке задержали.

Позже в ПМР заявили, что прорабатывают различные варианты на случай нападения со стороны Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об изменении в состоянии Костомарова
Минобороны показало занятый бойцами ВДВ опорный пункт ВСУ
Лавров ответил на слова Гутерриша о демилитаризации ЗАЭС
Путин присвоил двум российским военным подразделениям наименования гвардейских
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону моря
Белоруссия согласует меморандум о вступлении в ШОС
Россиян предупредили о подорожании вина
В Азербайджане заявили о необходимости создать КПП в Лачинском коридоре
На российской трассе нашли шестилетнюю девочку
Замерзшего насмерть подростка нашли на пустыре в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.