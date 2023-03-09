В Приднестровье сообщили о планах на случай нападения Украины

Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил о подготовке планов на случай нападения Украины

Власти непризнанной Приднестровской молдавский республики (ПМР) прорабатывают разные планы на случай нападения Украины, заявил глава Министерства иностранных дел страны Виталий Игнатьев в эфире телеканала Россия 24.

«Конечно, мы прорабатываем любые варианты, соответственно, имеются разного рода планы в зависимости от сценариев», — ответил Игнатьев на вопрос о подготовке к потенциальной атаке Украины.

Накануне в Приднестровье была предотвращена попытка покушения на главу республики Вадима Красносельского. Согласно заявлению министерства государственной безопасности ПМР, задержанные готовили теракт в центре Тирасполя. Кроме того, они рассчитывали на большое количество жертв.