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12:57, 9 марта 2023Бывший СССР

В Приднестровье сообщили о планах на случай нападения Украины

Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил о подготовке планов на случай нападения Украины

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Власти непризнанной Приднестровской молдавский республики (ПМР) прорабатывают разные планы на случай нападения Украины, заявил глава Министерства иностранных дел страны Виталий Игнатьев в эфире телеканала Россия 24.

«Конечно, мы прорабатываем любые варианты, соответственно, имеются разного рода планы в зависимости от сценариев», — ответил Игнатьев на вопрос о подготовке к потенциальной атаке Украины.

Накануне в Приднестровье была предотвращена попытка покушения на главу республики Вадима Красносельского. Согласно заявлению министерства государственной безопасности ПМР, задержанные готовили теракт в центре Тирасполя. Кроме того, они рассчитывали на большое количество жертв.

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Алевтина Запольская
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