В Совфеде объяснили реакцию Киева на публикации о диверсии на «Северных потоках»

Пушков: Киев отверг обвинения в атаке на «Северные потоки», чтобы сбросить «черную метку»

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на обвинения в причастности к диверсии на «Северных потоках». Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

«Киев будет отбиваться от обвинений в подрыве "Северного потока", чтобы сбросить с себя эту "черную метку". Ведь взрыв международной газовой магистрали — это акт терроризма», — написал сенатор. Он усомнился в том, что за диверсией на трубопроводах стоят силы, поддерживаемые Украиной. По мнению Пушкова, эта версия похожа на «плод целенаправленной информационной махинации».

Сенатор также заострил внимание на том, что информация о причастности к произошедшему «проукраинских групп» появилась после расследования американского журналиста Сеймура Херша, в котором он обвинил Вашингтон в организации атак на российские газопроводы. «До публикации этого расследования никто о "проукраинских группах", нацелившихся на "Северный поток", слыхом не слыхивал», — указал он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о непричастности Киева к подрыву «Северных потоков». «Это, конечно, "комплимент" нашим спецслужбам, но это не наших рук дело», — подчеркнул он.

7 марта издание The New York Times опубликовало материал, в котором со ссылкой на представителей американской администрации сообщило, что за взрывами на газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы.