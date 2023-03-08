Министр обороны Украины ответил на обвинения в подрыве «Северных потоков»

Министр обороны Украины заявил, что Киев не имеет отношения к подрыву «Северных потоков»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не имеет отношения к подрыву «Северных потоков». Об этом он заявил в рамках неофициальной встречи министров обороны стран Евросоюза в Стокгольме, сообщает ТАСС.

По словам Резникова, все детали прояснит расследование официальных органов. «Это, конечно, "комплимент" нашим спецслужбам, но это не наших рук дело», — ответил он на обвинения.

Ранее обозреватели The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации сообщили, что, по данным разведки США, за диверсией на газопроводах «Северный поток» стоят неофициальные структуры, связанные с украинскими властями и спецслужбами. Согласно полученной информации, исполнителями операции могли быть граждане Украины и России.

В свою очередь, немецкая газета Die Zeit заявила, что прокуратура ФРГ установила связанное с Киевом судно, вероятно, причастное к подрыву «Северных потоков». Предполагается, что зафрахтовавшая корабль в Польше компания принадлежит украинцам. При этом на судне при обыске обнаружили следы взрывчатки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации зарубежных СМИ о новой версии взрывов на газопроводах скоординированным вбросом. Он также возмутился, как представители США, указанные в текстах, выдвигают версии произошедшего без расследования.

Кроме того, официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россию по-прежнему не допускают до следствия. По его словам, Москва получила ноты об этом от Дании и Швеции только несколько дней назад.