Мужчина за час отжался 3264 раза и побил мировой рекорд

60-летний американец сделал 3264 отжимания и побил рекорд

60-летний житель Флориды побил рекорд по отжиманиям от пола за час. Как сообщает UPI, мужчина отжался 3264 раза за час и попал в книгу рекордов Гиннесса.

Американец Роб Стерлинг решил побороться за звание мирового рекордсмена, когда узнал, что первенство принадлежит австралийцу Дэниелу Скали, который смог сделать 3182 отжимания в апреле 2022 года.

Стерлинг также сообщил, что уже неофициально побил рекорд Скали во время конференции в Майами. Его целью было сделать по крайней мере 3200 отжиманий во время сессии для книги рекордов Гиннесса.

Американец планирует побить рекорд по количеству отжиманий за минуту. Стерлинг утверждает, что сможет отжаться 144 раза за 60 секунд.

Ранее сообщалось о мальчике из Чечни, который отжался 4874 раза и стал рекордсменом России.