Десятилетний чеченский мальчик отжался 4874 раза и стал рекордсменом

В Чечне десятилетний мальчик поставил рекорд по числу отжиманий в своей возрастной категории. Об этом сообщает информационный портал «Грозный-информ».

Арби Якубов отжался от пола 4874 раза. Рекорд зарегистрировал главный редактор одной из Книг рекордов России Станислав Коненко. По его словам, это «наибольшее количество отжиманий от пола за один подход в мире в категории "мальчики 10 лет"».

Министр физической культуры и спорта Чечни Муса Ханариков также присутствовал на мероприятии. Он поздравил мальчика и отметил, что дети в республике каждый месяц устанавливают новые рекорды. Якубов посвятил достижение памяти Ахмата Кадырова.

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Отец рекордсмена рассказал журналистам, что мальчик с пяти лет занимается спортом и не собирается останавливаться на достигнутом.

В середине июля сообщалось, что шестилетний чеченец Рохим Куриев отжался от пола 4818 раз. Это, по словам Станислава Коненко, является мировым рекордом в категории «Наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет». До этого в июне шестилетний мальчик из Ингушетии Ибрагим Льянов отжался 4445 раз, побив рекорд Куреева: в первый раз чеченец повторил упражнение 3202 раза.

Однако Алексей Свистунов, главный редактор альтернативной Книги рекордов России, редакция которой сотрудничает с Книгой рекордов Гиннесса еще с конца 80-х годов прошлого века, отметил в комментарии «Ленте.ру», что не признает эти рекорды. «Еще в 1990 году юный москвич Кирилл Максимов за час отжимался почти четыре тысячи раз, а за два часа — более семи тысяч раз. Девятилетний же мальчик из Северной Осетии Паша Гусейнов в 2004 году отжался 9263 раза за шесть с половиной часов», — заявил он.

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