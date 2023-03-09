Замерзшего насмерть подростка нашли на пустыре в российском регионе

РЕН ТВ: на пустыре в селе Хмелевке нашли замерзшего насмерть подростка

Замерзшего насмерть пьяного десятиклассника нашли на пустыре в российском регионе. Об этом РЕН ТВ рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным канала, это произошло в селе Хмелевке Заринского района — такой населенный пункт есть в Алтайском крае. 7 марта 16-летний школьник пришел в Дом культуры на день рождения одного из друзей, где подростки распивали спиртные напитки и играли в бильярд.

«Десятиклассник был в нетрезвом состоянии. Приятель предлагал сопроводить его домой, но тот сказал, что в состоянии дойти сам», — рассказал собеседник канала, отметив, что мальчик ушел домой примерно в 22:30.

Около полуночи мать подростка забеспокоилась из-за того, что сын не вернулся домой, и отправилась на его поиски. К утру тело мальчика нашел один из местных жителей — катаясь на лыжах, он увидел куртку, лежащую на пустыре, а затем обнаружил на снегу школьника без признаков жизни.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Омской области замерз на улице, впал в кому и скончался, не приходя в сознание. Следов насилия на теле погибшего обнаружено не было.