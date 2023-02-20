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16:36, 20 февраля 2023Россия

Россиянин замерз на улице, впал в кому и умер в больнице

Житель Омской области замерз на улице, впал в кому и умер в больнице

Фото: Виктория Сергеева / РИА Новости

Житель Омской области замерз на улице, впал в кому и скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщает портал «Город 55» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Трагедия произошла в Усть-Ишимском районе. По данным собеседника издания, 17 февраля 62-летнего россиянина нашли на улице в бессознательном состоянии и доставили в местную больницу. Врачи диагностировали у мужчины переохлаждение организма и обморожение кистей рук. Позже он умер, не выходя из комы.

Следов насилия на теле погибшего не обнаружили. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют причины, по которым мужчина остался на морозе без посторонней помощи.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Давыдово 67-летний мужчина насмерть замерз в кресле собственного автомобиля. Тело пенсионера обнаружили в гараже спустя трое суток.

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Варвара Родикова
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