Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:30, 9 марта 2023Мир

В США призвали закрыть «Росатом»

Конгрессмен Лэмборн: Вашингтон должен стремиться к закрытию «Росатома»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава комитета по стратегическим силам палаты представителей Конгресса США Дуг Лэмборн призвал Вашингтон закрыть «Росатом», сообщает РИА Новости.

По словам конгрессмена, российская госкорпорация содействует Китаю в расширении ядерного арсенала. «Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть "Росатом"», — заявил он.

Лэмборн также подчеркнул, что Вашингтону необходимо рассмотреть возможность прекращения уведомления России в рамках Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Он указал, что Москва, в свою очередь, уже пошла на этот шаг. «Любопытно, что мы продолжаем это делать в рамках договора, а Россия более не отвечает взаимностью», — отметил законодатель.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. При этом Москва продолжит соблюдать ограничения на ядерный арсенал, которые предусмотрены договором, несмотря на приостановку его действия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Появилось видео с попавшим под обстрел в ДНР репером Птахой
США вновь отказали в визах российским дипломатам
Президент Грузии обратилась к правительству на фоне протестов
В США призвали закрыть «Росатом»
Зеленский поддержал протесты в Грузии
Авербух заявил об улучшении состояния Костомарова после инсульта
Россияне поспорили об идеальной температуре воздуха в общественном транспорте
В США анонсировали развертывание первой батареи гиперзвуковых ракет
Десятимесячному мальчику ампутировали ногу из-за врачебной ошибки
В Тбилиси начались столкновения между спецназом и протестующими
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.