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16:50, 9 марта 2023Ценности

Саеву обругали в сети за откровенный наряд на фото с матерью в хиджабе

Фанаты обругали блогершу Дину Саеву за платье с разрезом на фото с матерью в хиджабе

Фото: @@senoritasaeva

Подписчики обругали в сети российскую блогершу Дину Саеву за откровенный наряд на семейном фото. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

23-летняя девушка организовала вечеринку в Москве. Известно, что на ней присутствовали представители брендов, с которыми она сотрудничает, а также друзья и родственники. На празднике фотографы запечатлели знаменитость с матерью. Так, женщина выбрала для мероприятия закрытое платье и хиджаб черных тонов, а дочь — платье с высоким разрезом до талии.

Фанаты не оценили образ блогерши и заявили, что ее наряд очень вульгарный. «Гармонично: мама в хиджабе и дочь без белья», «Мама в хиджабе, а ты полуголая. С каких пор это стало модным?», «Хотя бы одевайся нормально для семейных фотографий», «Одно прикрыли, другое открыли», «На это смотреть противно. Так нельзя. Это неуважение к матери, или это провокация», — возмущались они.

В январе Дина Саева снялась с младшей сестрой в откровенных нарядах и подверглась критике со стороны фанатов. Блогерша опубликовала в соцсетях снимок, на котором она запечатлена вместе с 13-летней родственницей Маликой в Абу-Даби, куда они отправились ради концерта группы Blackpink.

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Карина Черных
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Саеву обругали в сети за откровенный наряд на фото с матерью в хиджабе
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