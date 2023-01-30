Саеву обругали в сети за фото с 13-летней сестрой в откровенных нарядах в ОАЭ

Дина Саева снялась с сестрой в оголяющих тело нарядах в ОАЭ и подверглась критике в сети

Российская блогерша Дина Саева снялась с младшей сестрой в откровенных нарядах и подверглась критике со стороны фанатов. Фотографии появились на странице знаменитости в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

23-летняя инфлюэнсер опубликовала снимок, на котором она запечатлена вместе с 13-летней сестрой Маликой в Абу-Даби, куда они отправились ради концерта K-Pop группы Blackpink. На размещенном кадре Саева позируют в оголяющем тело кроп-топе и атласной юбке длины макси, а ее родственница — в аналогичном мини-платье с вырезом на животе и глубоким декольте.

Подписчики обругали блогершу за появление в ОАЭ в чересчур вульгарных, по их мнению, образах. «Твоя сестра еще ребенок», «В судный день не будет оправдания вашим деяниям», «Почему вы не уважаете арабскую страну?», «Какая вульгарность», «И сестру туда же», «Больше не мусульманка?» — высказывались поклонники в многочисленных комментариях.

В сентябре Дина Саева также показала в соцсетях серию фотографий в откровенном образе и вызвала споры в сети. Знаменитость снялась в нижнем белье белого цвета, состоящем из корсета. «Проведите меня к алтарю в этом наряде», — подписала Саева пост. Пользователи сети неоднозначно отнеслись к внешнему виду блогерши.