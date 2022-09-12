Дина Саева снялась в нижнем белье и вызвала споры в сети

Блогерша Дина Саева снялась в нижнем белье дизайнера itsnotliisa и вызвала споры в сети

Российская TikTok-блогерша Дина Саева опубликовала в соцсетях серию фотографий в откровенном образе и вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

23-летняя знаменитость снялась в нижнем белье белого цвета, состоящем из корсета и трусов с рюшами. Отмечается, что дизайнером наряда выступила модельер с никнеймом itsnotliisa. Образ инфлюэнсера дополняли прозрачные носки в тон комплекта, кружевные подвязки и крупные серьги. При этом ей сделали белую стрелку на веках, а волосы уложили в стиле пин-ап.

«Проведите меня к алтарю в этом наряде», — подписала Саева пост, который набрал 132 тысячи лайков. Подписчики неоднозначно отнеслись к внешнему виду блогерши, о чем принялись писать в комментариях. Так, одни сочли ее образ чрезмерно пошлым. «Где твой хиджаб», «Если честно, очень некрасиво», «Почти каждое фото в трусах», «Кошмар», «Стрем», «Уже надоело», — негодовали юзеры.

В то же время другие фанаты принялись писать девушке комплименты. «Божественная!», «Такая невероятная», «Очень красивые кадры», «Дина, ты просто красотка», «Самая красивая!», «Икона», «Восхищаюсь твоей красотой», — хвалили поклонники.

Известно, что автором снимков выступила фотохудожница Елена Козлова, а стилистом — Анастасия Погорянская.

В январе Дина Саева также показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. На кадрах она позирует в оранжевом комплекте бикини во время купания в Персидском заливе. Блогерша снялась с наращенными волосами длиной ниже ягодиц.