Глава российского региона рассказал о самочувствии после госпитализации

Глава Белгородской области Гладков заявил об улучшении самочувствия после госпитализации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии сообщил, что его самочувствие после госпитализации улучшилось.

«Готов отжаться и поприседать до окончания эфира. Переживать нечего», — заявил глава российского региона. Гладков отметил, что несколько дней провел в больнице, но сейчас «чувствует себя очень хорошо».

Помимо этого, он рассказал, что последний раз в отпуске был в 2020 году, когда работал в Ставропольском крае: «Я надеюсь, что мне удастся, если жители отпустят на две недели. Скажут "нет", значит, останусь».

Ранее 24 февраля РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что губернатора попал в больницу с пищевым отравлением. Говорилось, что глава региона находится в состоянии средней степени тяжести.