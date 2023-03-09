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22:43, 9 марта 2023Россия

Глава российского региона рассказал о самочувствии после госпитализации

Глава Белгородской области Гладков заявил об улучшении самочувствия после госпитализации
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии сообщил, что его самочувствие после госпитализации улучшилось.

«Готов отжаться и поприседать до окончания эфира. Переживать нечего», — заявил глава российского региона. Гладков отметил, что несколько дней провел в больнице, но сейчас «чувствует себя очень хорошо».

Помимо этого, он рассказал, что последний раз в отпуске был в 2020 году, когда работал в Ставропольском крае: «Я надеюсь, что мне удастся, если жители отпустят на две недели. Скажут "нет", значит, останусь».

Ранее 24 февраля РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что губернатора попал в больницу с пищевым отравлением. Говорилось, что глава региона находится в состоянии средней степени тяжести.

Юлия Мискевич
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