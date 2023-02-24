Губернатора приграничного региона России госпитализировали с отравлением

РЕН ТВ: губернатора Белгородской области Гладкова госпитализировали с отравлением

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Он проведет два дня в больнице в целях подстраховки», — рассказал собеседник канала, отметив, что угрозы для жизни Гладкова нет.

Уточняется, что глава приграничного региона России находится в состоянии средней степени тяжести.

Гладков занимает должность губернатора Белгородской области с 27 сентября 2021 года. 18 ноября 2020 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. До этого Гладков занимал пост вице-губернатора Ставропольского края и вице-губернатора Севастополя.