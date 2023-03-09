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19:33, 9 марта 2023Бывший СССР

Россия ввела санкции против граждан Литвы, Латвии и Эстонии

МИД России сообщил о введении санкций против 144 граждан Литвы, Латвии и Эстонии
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Shutov / Unsplash

Москва ввела санкции в отношении 144 граждан Литвы, Латвии и Эстонии, наиболее враждебно настроенных к России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

«Принято решение о включении в российский стоп-лист наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», — заявили в ведомстве.

Такое решение, отметили в МИД, было принято в качестве ответной реакции на активное лоббирование странами Прибалтики санкций в отношении России, а также на вмешательство во внутренние дела страны и разжигание русофобии.

В ведомстве заявили, что 144 гражданина стран Прибалтики причастны к развернутой властями республик «варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачиванию киевского режима вооружениями».

Ранее стало известно, что Литва отказалась пустить в свой порт российское судно, а также не впустила в воздушное пространство самолет, на борту которого находился гражданин России, попавший под санкции Евросоюза.

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Алевтина Запольская
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