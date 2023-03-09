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16:34, 9 марта 2023Бывший СССР

Литва отказалась пропускать судно под флагом России и самолет с россиянином

Власти Литвы не впустили судно под флагом России и самолет с россиянином на борту

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Литвы закрыли для российского судна свой порт и не впустили в воздушное пространство страны самолет, на борту которого находился попавший под санкции Европейского союза (ЕС) гражданин России. Об этом сообщил министр коммуникаций и транспорта прибалтийской республики Марюс Скуодис, передает ТАСС.

По его словам, судно, «дрейфовавшее под российским флагом», не впустили в порт Клайпеды в выходные дни. Глава ведомства также уточнил, что самолет с фигурирующим в санкционных списках ЕС россиянином не пустили на территорию Литвы на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что в сейме Литвы подготовили законопроект о строительстве фортификационных укреплений военного назначения на границе с Россией и Белоруссией. Как заявил председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского парламента Лауринас Касчюнас, соответствующий документ был передан советникам президента Литвы.

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Алевтина Запольская
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