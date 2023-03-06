В Литве подготовили законопроект о строительстве укреплений на границе с Россией

В парламенте Литвы подготовили законопроект о строительстве укреплений на границе с РФ

В сейме Литвы подготовили законопроект о строительстве фортификационных укреплений военного назначения на границе с Россией и Белоруссией. Об этом председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского парламента Лауринас Касчюнас сообщил после заседания Госсовета обороны республики, передает ТАСС.

Он уточнил, что соответствующий документ был передан им советникам президента Литвы. Касчюнас добавил, что ожидает от Министерства обороны республики рекомендаций по реализации разработанного законопроекта, после чего планирует зарегистрировать его для обсуждения в сейме.

Ранее в Пограничном комитете Белоруссии сообщали, что Служба охраны государственной границы Литвы в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с белорусскими пограничниками и таможенниками по вопросу бесперебойного проезда транспорта через границу двух государств. Причины прекращения взаимодействия литовская сторона не уточнила.