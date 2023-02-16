Литва прекратила обеспечивать бесперебойный проезд через границу с Белоруссией

Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по потоку транспорта через границу

Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по вопросу бесперебойного проезда транспорта через границу двух государств. Об этом в Telegram сообщил Пограничный комитет Белоруссии.

В ведомстве заявляют, что Служба охраны государственной границы Литвы в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с белорусскими пограничниками и таможенниками по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличения пропускной способности автомобильных пунктов пропуска.

Причины прекращения взаимодействия Вильнюс не уточняет.

Отмечается, что соглашение об обеспечении бесперебойного потока транспорта через границу двух стран действовало с 4 ноября 2019 года.

Ранее Литва объявила о закрытии одного из двух железнодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Движение поездов через станцию Стасилай (с белорусской стороны Бенякони) будет приостановлено с 16 февраля.