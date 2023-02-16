Литва прекратила обеспечивать бесперебойный проезд через границу с Белоруссией
Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по вопросу бесперебойного проезда транспорта через границу двух государств. Об этом в Telegram сообщил Пограничный комитет Белоруссии.
В ведомстве заявляют, что Служба охраны государственной границы Литвы в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с белорусскими пограничниками и таможенниками по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличения пропускной способности автомобильных пунктов пропуска.
Причины прекращения взаимодействия Вильнюс не уточняет.
Отмечается, что соглашение об обеспечении бесперебойного потока транспорта через границу двух стран действовало с 4 ноября 2019 года.
Ранее Литва объявила о закрытии одного из двух железнодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Движение поездов через станцию Стасилай (с белорусской стороны Бенякони) будет приостановлено с 16 февраля.