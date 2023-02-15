Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:46, 15 февраля 2023Бывший СССР

Литва объявила о закрытии погранпункта на границе с Белоруссией

Литва временно закроет один из двух железнодорожных погранпунктов на границе с Белоруссией

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литва объявила о временном закрытии одного из двух железнодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Об этом сообщается на официальном сайте службы охраны госграницы при литовском МВД.

Таким образом, с четверга, 16 февраля, движение грузовых поездов между странами через станцию Стасилай (с белорусской стороны Бенякони) будет приостановлено. Составы смогут проследовать через пункт в Кене.

Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с установкой контрольного рентгеновского оборудования для более эффективной борьбы с контрабандой, работы будут вестись до 2024 года. «К этой мере пришлось прибегнуть из-за потока контрабанды с использованием железнодорожного транспорта», — сказано в тексте.

18 января стало известно, что власти Литвы прекратили действие договора о принципах приграничного сотрудничества с Белоруссией, который был подписан 17 лет назад. Государства договаривались сотрудничать в сферах инфраструктуры, защиты окружающей среды, туризма и спорта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Киевской области произошла серия взрывов
Россиянам предсказали дефицит одежды из Турции
Дрейку удалось избежать суда по делу об убийстве XXXTentacion
Пригожин раскрыл смысл боев за Артемовск
В МИД России назвали виновных в минном загрязнении Украины
Госдума денонсировала европейскую Конвенцию об уголовном наказании за коррупцию
Звезда сериалов «Солдаты» и «Бригада» рассказал о срочной госпитализации
Cамолет Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 20 миллионов рублей
В России высказались о помощи Турции в строительстве зданий после землетрясений
Еврокомиссия назначила примерную дату форума по санкциям против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.