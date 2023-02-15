Литва объявила о закрытии погранпункта на границе с Белоруссией

Литва временно закроет один из двух железнодорожных погранпунктов на границе с Белоруссией

Литва объявила о временном закрытии одного из двух железнодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Об этом сообщается на официальном сайте службы охраны госграницы при литовском МВД.

Таким образом, с четверга, 16 февраля, движение грузовых поездов между странами через станцию Стасилай (с белорусской стороны Бенякони) будет приостановлено. Составы смогут проследовать через пункт в Кене.

Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с установкой контрольного рентгеновского оборудования для более эффективной борьбы с контрабандой, работы будут вестись до 2024 года. «К этой мере пришлось прибегнуть из-за потока контрабанды с использованием железнодорожного транспорта», — сказано в тексте.

18 января стало известно, что власти Литвы прекратили действие договора о принципах приграничного сотрудничества с Белоруссией, который был подписан 17 лет назад. Государства договаривались сотрудничать в сферах инфраструктуры, защиты окружающей среды, туризма и спорта.